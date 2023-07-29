رغم براءته.. بريطانيا تطالب سجينا بدفع بدل إقامته في السجن

تفاجأ سجين قضى 20 عاما خلف القضبان، وحصل مؤخرا على البراءة في بريطانيا، بأن السلطات تطالبه بمبالغ مالية؛ لقاء الإقامة والطعام خلال فترة وجوده في السجن.

وبعد معركة استمرت منذ 2003، انتصر آندرو مالكنسون، 57 عاما، وحصل على البراءة من قضية اغتصاب لم يرتكبها، حيث حكم عليه عام 2004 بالسجن المؤبد إثر اتهامه باغتصاب امرأة في مدينة مانشستر البريطانية.

وقررت محكمة استئناف بريطانية إلغاء اتهامه في تموز الحالي؛ لظهور دليل حمض نووي يربط الجريمة بشخص آخر، ليكتشف بعد 17 عاما من وجوده خلف القضبان أن أي مبلغ تعويض سيحصل عليه سيخصم منه ثمن الإقامة والطعام خلال وجوده في السجن، وذلك بعد دخول قانون الاستئناف الجنائي حيز التنفيذ في 1995.