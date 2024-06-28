مسؤول تونسي يعلق على أزمة تكدس القمامة في العاصمة

علّق مسؤول تونسي على أزمة تكدس القمامة في بعض مناطق العاصمة خلال الأسابيع الاخيرة، مؤكدًا أن "المسؤولية تشاركية بين السلطات والمواطن".

وقال سامي الوصيّف، الممثل عن بلدية تونس، إن عمليات النظافة عمل يومي عبر 15 دائرة تابعة لبلدية تونس تقوم يوميًا برفع ما بين 700 إلى 750 ألف طن من القمامة، وفق حصص مستمرة ليلًا ونهارًا.

وأضاف، في تصريحات إذاعية محلية، أنه لا يجب أن نلقي اللوم على البلدية فقط، كما أننا نعول أيضًا على وعي المواطنين وضرورة مشاركتهم في العمل من خلال احترام توقيت إلقاء القمامة.

وتابع: "نقوم برفع الفضلات يوميًا وننظم حملات دورية ومستمرة رغم الأعطاب والصعوبات الموجودة، وإذا كان هناك إخلال نحن في الإنصات ولا نسمح بتكديس الفضلات من أجل التنكيل بالمواطنين".

وختم قائلاً: "نحن مواطنون تونسيون قبل كل شيء نعمل على خدمة بلادنا وهذا عملنا اليومي ولا سبيل للتقصير، كما لا نسمح بالإخلال بالواجب المهني كما أننا في إنصات لكافة المشاغل والملاحظات".

يذكر أن مدينة صفاقس جنوبي تونس شهدت قبل عامين أزمة بيئية عنيفة بسبب تراكم القمامة في شوارع المدينة بعد أن ضاقت بها مكبات النفايات التي تجاوزت طاقة استيعابها القصوى على مدار عام كامل.