"أنف الحمل" هاشتاغ متداول على "تيك توك".. ماذا يعني؟
اتجهت نسبة من النساء الحوامل إلى نشر صور لأنوفهن المتورمة عبر تطبيق "تيك توك" في الآونة الأخيرة، تحت هاشتاغ "أنف الحمل"، وانضمت إليهن أمهات من المشاهير بينهن المغنية الأمريكية "سين سانتانا" وعارضة الأزياء الشهيرة "كريسي تايغن".
وبينما يأتي الحمل مع الكثير من التغيرات الجسدية، إليك بعض التفاصيل عن "أنف الحمل"، بحسب الأطباء والخبراء.
ما "أنف الحمل"؟
يؤكد الأطباء أن "أنف الحمل" أو "الأنف المتورم" يعد أحد الأعراض الحقيقية التي تواجه المرأة التي تنتظر مولودًا.
ويشير الأطباء إلى أن السبب الرئيس لانتفاخ الأنف، هو زيادة نسبة هرمونات الحمل في الجسم، والتي تعمل على توسيع الأوعية الدموية بهدف تزويد الرحم بالمزيد من الدم، وهذا الأمر يؤدي إلى تدفق الدم إلى مناطق أخرى في الجسم، خاصة تلك التي تحتوي على أغشية مخاطية، كالأنف.
من جانبها، قالت الطبيبة النسائية "كريتسين جريفر" لمجلة "بيبول": "بعض المناطق في الجسم تحتوي على نفس الأغشية المخاطية الموجودة في الرحم، وبالتالي تشهد تلك المناطق تدفق كميات أكبر من الدم".
وأكدت الدكتورة "جريفر" أن معظم النساء ينزعجن من ذلك التضخم، لكن الأنف يعود لحجمه الطبيعي في غضون 6 أسابيع من الولادة.
هل يُشكل خطرًا؟
أما الدكتورة "سانون كلارك"، أستاذة طب الأم والجنين في جامعة تكساس، فقالت لشبكة "بي بي سي": "هذه الأعراض شائعة للغاية، فهناك تغيرات فسيولوجية تحدث لجميع النساء اللواتي ينتظرن أطفالا، وأولها هو تمدد الأوعية الدموية في الجسم".
وعن خطورة انتفاخ الأنف، قالت الدكتورة "كلارك" إن الأمر لا يشكل خطورة، إلا أنه يجب على الأمهات الحوامل مراجعة الطبيب في حال أصبن بتورم في الوجه واليدين بعد 20 أسبوعا من الحمل، خاصة في حال ظهرت عليهن أعراض كعدم وضوح الرؤية أو الصداع، اللذين قد يدلان على الإصابة بتسمم الحمل.
وتقول "مايو كلينيك" إن تسمم الحمل قد يحدث بشكل مفاجئ للحوامل، وتشمل أعراضه الصداع وتشوش الرؤية واختلال وظائف الكبد والكلى وغثيانا وضيقا في التنفس.
وفي النهاية، حذرت الدكتورة كلارك من تصديق كل المعلومات التي تمر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يمكن نشر الكثير من التفاصيل المغلوطة عن الحمل.