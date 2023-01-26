"أنف الحمل" هاشتاغ متداول على "تيك توك".. ماذا يعني؟

ما "أنف الحمل"؟

يؤكد الأطباء أن "أنف الحمل" أو "الأنف المتورم" يعد أحد الأعراض الحقيقية التي تواجه المرأة التي تنتظر مولودًا.

ويشير الأطباء إلى أن السبب الرئيس لانتفاخ الأنف، هو زيادة نسبة هرمونات الحمل في الجسم، والتي تعمل على توسيع الأوعية الدموية بهدف تزويد الرحم بالمزيد من الدم، وهذا الأمر يؤدي إلى تدفق الدم إلى مناطق أخرى في الجسم، خاصة تلك التي تحتوي على أغشية مخاطية، كالأنف.

من جانبها، قالت الطبيبة النسائية "كريتسين جريفر" لمجلة "بيبول": "بعض المناطق في الجسم تحتوي على نفس الأغشية المخاطية الموجودة في الرحم، وبالتالي تشهد تلك المناطق تدفق كميات أكبر من الدم".

وأكدت الدكتورة "جريفر" أن معظم النساء ينزعجن من ذلك التضخم، لكن الأنف يعود لحجمه الطبيعي في غضون 6 أسابيع من الولادة.