دون دموع.. كيف تقنع طفلك بالانتقال إلى سريره الخاص؟

يجمع الخبراء على تجنب وضع طفلك في سريرك لأسباب تتعلق بالأمان. ومع ذلك، يشارك العديد من الأطفال آباءهم السرير نفسه لوقت طويل.

وبمجرد أن تجد نفسك في هذا الموقف، قد يكون من الصعب الخروج منه. فرغم رغبتك في الحصول على بعض الخصوصية أو الراحة، فمن المحتمل أن يكون طفلك سعيدًا جدًّا بمواصلة النوم إلى جانبك.

لكن، كيف يمكنك إقناع طفلك الصغير بالنوم في سريره وغرفته الخاصة، دون دموع؟

التهيئة والتحضير

تحدث عن التغيير مسبقًا لمساعدة طفلك على الاستعداد ذهنيًّا. وبالنسبة للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم على عامين، أظهر لهم أنهم أصبحوا كبارًا الآن، وأنهم مستعدون لقضاء الليل في غُرَفهم وعلى أسرَّتهم .

ومن الجيد أيضًا الإشارة إلى أن الآباء يحتاجون إلى وقت بمفردهم. ولا تنسَ أن تساعد طفلك على الشعور بالثقة من خلال إخباره أنك تعلم أنه سيتمكن من النوم وحده بشكل جيد، وطمأنته بأنه سيعتاد على سريره وغرفته، حتى لو كان التغيير صعبًا في البداية.