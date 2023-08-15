الأردن يلاحق مطلقي العيارات النارية بالأفراح

يشكل إطلاق العيارات النارية بالأفراح في الأردن ظاهرة اجتماعية تهدد الأمن والسلم المجتمعي، بعد تسببها بالعديد من حالات القتل والإصابات الناجمة عن عيارات نارية طائشة.

وبالتزامن مع إعلان نتائج الامتحان الوطني في المملكة "التوجيهي"، المقرر يوم غدٍ الأربعاء، أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، أوامر بملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات أصدر أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في مناطق المملكة كافة بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية، تزامنًا مع إعلان نتائج "التوجيهي".

ونقلت الوكالة عن الذيابات قوله، اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين، والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب الناس الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء".

وأكد الذيابات أنه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

إجراءات أمنية مشددة

من جانبه، وجه مدير الأمن العام الأردني، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، خلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا، اليوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات الميدانية والعملياتية والاستخبارية وفق خطط مدروسة لمراقبة هذه الظاهرة التي تعد جريمة بحق المجتمع، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.

وبحسب الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، قال اللواء المعايطة: "سنقف سدًا منيعًا لحماية الآمنين، والوقوف في وجه كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال الانتشار الميداني، والرقابة الآلية والبشرية، ومتابعة البلاغات الواردة حول قضايا إطلاق العيارات النارية والتحقيق فيها حتى القبض على مطلقيها، وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة المستخدمة وتقديمهم للقضاء".