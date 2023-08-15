الأردن يلاحق مطلقي العيارات النارية بالأفراح
يشكل إطلاق العيارات النارية بالأفراح في الأردن ظاهرة اجتماعية تهدد الأمن والسلم المجتمعي، بعد تسببها بالعديد من حالات القتل والإصابات الناجمة عن عيارات نارية طائشة.
وبالتزامن مع إعلان نتائج الامتحان الوطني في المملكة "التوجيهي"، المقرر يوم غدٍ الأربعاء، أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، أوامر بملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات أصدر أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في مناطق المملكة كافة بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية، تزامنًا مع إعلان نتائج "التوجيهي".
ونقلت الوكالة عن الذيابات قوله، اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين، والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب الناس الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء".
وأكد الذيابات أنه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.
إجراءات أمنية مشددة
من جانبه، وجه مدير الأمن العام الأردني، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، خلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا، اليوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات الميدانية والعملياتية والاستخبارية وفق خطط مدروسة لمراقبة هذه الظاهرة التي تعد جريمة بحق المجتمع، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.
وبحسب الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، قال اللواء المعايطة: "سنقف سدًا منيعًا لحماية الآمنين، والوقوف في وجه كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال الانتشار الميداني، والرقابة الآلية والبشرية، ومتابعة البلاغات الواردة حول قضايا إطلاق العيارات النارية والتحقيق فيها حتى القبض على مطلقيها، وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة المستخدمة وتقديمهم للقضاء".
الحبس 3 أشهر لمطلق عيارات نارية
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية المختصّة بقضايا إطلاق العيارات النارية دون داع لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عصمت الرحامنة، حكمًا بحبس أربعيني 3 أشهر بعد إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، العام الماضي.
وعن تفاصيل القضية، قالت وكالة "بترا"، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية ضبطت شخصًا يبلغ من العمر 47 عامًا ولديه 8 أبناء، وهو يطلق عيارات نارية في الهواء، وأسندت له النيابة العامة تهم: حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافًا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافًا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وبين قرار (التجريم) أنه وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بالوظيفة الرسمية تم سماع إطلاق عيارات نارية، وضبط المشتكى عليه بحوزته سلاح ناري ومخزن بداخله خمس طلقات، وبكيت طلق لنفس العيار عدد 80 طلقة.
وبين قرار المحكمة أنّ المُدان كان يطلق عيارات نارية أمام منزله، وعند سؤاله عن سبب ذلك قال: "بطخ فرحان بنجاح ابنتي بالتوجيهي".
ووجدت المحكمة أن فعل المدان المتمثل بحيازته لسلاح ناري وقيامه بإطلاق عيارات ناريه دون داع، وما نتج عنه من ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة الأهلين، وقيامه بهذه الأفعال بإرادته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه، إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه، مما يستوجب إدانته بهذا الجرم، والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.
فيما قررت المحكمة براءة المُدان عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامة.