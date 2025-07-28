وفاة المترجم العراقي طاهر البياتي عن 98 عاما

توفي المترجم العراقي المخضرم، طاهر البياتي، عن عمر 98 عاماً في مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مسيرة مهنية حافلة.

ونعى غسان طاهر البياتي، والده الراحل، بعبارات مؤثرة، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، وقال إن البياتي الأب توفي بـأزمة قلبية.

وأضاف أن الراحل طلب قبل وفاته عدم إقامة مجلس عزاء له، وتوزيع مصاريف العزاء للفقراء والمستحقين.

وكان البياتي قبيل وفاته، أحد أكبر المترجمين العراقيين البارزين سناً، وقد زامل شخصيات معروفة في عالم الترجمة والأدب والشعر، وبينهم الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب الذي توفي عام 1964.

كما عاصر البياتي الشاعرة العراقية نازك صادق الملائكة التي توفيت عام 2007، والشاعر السوري الراحل سليمان العيسى الذي درس في بداية شبابه في دار المعلمين العالية في بغداد.

ولد البياتي عام 1927 في أحد أحياء بغداد، وبعد تخرجه من قسم اللغة الإنجليزية بدار المعلمين العالية عام 1950، انخرط في سلك التدريس بمدارس العراق حتى تقاعده.

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كما انخرط البياتي خلال تلك السنوات، في مجال الترجمة، ليتوّج مسيرته تلك عام 1966 بإصدار أشهر مؤلفاته، وهو كتاب لتعليم اللغة الإنجليزية، حمل عنوان "اللغة الإنجيزية بطريقة مبسطة".

فقد أعيدت طباعة ذلك الكتاب عدة مرات، وركّز البياتي فيه على تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية للطلاب والمبتدئين، ولاقى انتشاراً واسعاً في العالم العربي، وبات ضمن قائمة أبرز عشرة كتب لتعلم الإنجليزية في المنطقة.

وبدأ البياتي حياة جديدة بعد تقاعده عندما هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لينهي حياته هناك بعد مسيرة حافلة في الترجمة، شهدت تكريمه في عدة مناسبات.

وتلقت عائلة البياتي، سيلاً من عبارات التعاطف والنعي المؤثرة في وفاة المترجم الذي درَّس أجيالاً من العراقيين، وكثير منهم باتوا أكاديميين في مختلف التخصصات، وقد كانوا بين المعزين في وفاته.