أحمد العوضي: البطل لازم يضرب الناس كلها

كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله المرتقب "علي كلاي"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، والذي يستكمل فيه تقديم شخصية "البطل الشعبي" التي ارتبط بها الجمهور؛ إذ يجسد خلالها شخصية شاب "ابن بلد" يحارب الشر ويقف في وجه الظلم بمزيج من مشاهد الأكشن والإثارة.

وأكد العوضي، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أن الشخصية التي يقدمها هذه المرة تختلف في بعض التفاصيل، لكنها تحتفظ بسمات الشهامة والجدعنة التي يحبها الجمهور، مشددا على أنه حريص على تقديم نموذج إيجابي وقدوة تحتذى، خصوصا بين فئة الشباب.

وقال العوضي "البطل هيطلع جدع وابن بلد، وبيضرب الناس كلها.. وإلا كيف سيكون اسمه بطل ؟ "وتابع :"حتى يكون جيد وجدع، والناس تقلده وتكون مثله".

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وأضاف موجهاً حديثه إلى المتابعين "المفروض أخوك الصغير وابنك يبقى مثله، هذا دوري في؟!يجب تقديم البطل في شكل جيد حتى يقلده الناس".

ويأتي هذا التصريح تأكيدا على تمسك أحمد العوضي بلون درامي اعتاد تقديمه، رغم الانتقادات التي توجه إليه بتكرار نمط "البطل الشعبي" في أغلب أعماله، دون التجديد أو الخروج عن هذه الشخصية.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي قدم مسلسل فهد البطل خلال رمضان 2025، وحقق نجاحا جماهيريا لافتا؛ إذ تصدر الترند، وشارك في العمل إلى جانبه عدد كبير من النجوم، من بينهم، ميرنا نور الدين، وكارولين عزمي، وأحمد عبدالعزيز، وعصام السقا، ومحمود البزاوي، وصفاء الطوخي، وعايدة رياض، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.



