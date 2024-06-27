تصنيف منزل مارلين مونرو كمعلم تاريخي (صور)

وقالت المستشارة في البلدية تريسي بارك "لا يوجد أي شخص أو مكان في لوس انجلوس يحظى بشهرة وأهمية أكثر من مارلين مونرو ومنزلها في برينتوود".

وتابعت إنّ "عددًا من أشهر صور مونرو التُقطت في هذا المنزل وقرب حوض السباحة التابع له"، مضيفةً "لقد ماتت مارلين فيه بشكل مأساوي، ما يجعلها مرتبطة بهذا المكان إلى الأبد".

واشترت مونرو هذا العقار المؤلّف من طبقة واحدة والبالغة مساحته 270 مترًا مكعّبًا في العام 1962، مباشرة بعد طلاقها من الكاتب آرثر ميلر.

وفي هذا المنزل غير المرئي من الشارع، عُثر على جثة النجمة بعد ستة أشهر فقط من انتقالها إليه، جراء تناولها جرعة زائدة من المخدرات. وكانت تبلغ 36 سنة فقط.