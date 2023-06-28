بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
توجه ما يقرب من مليوني حاج إلى مزدلفة، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لرمي الجمرات بعد وقوفهم على عرفات منذ شروق الشمس في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة لتأدية ركن الحج الأعظم.
ووقف الحجيج على صعيد عرفات بالقرب من مكة وألسنتهم تلهج بالتكبير والتهليل والتحميد والدعاء، ولم يتمكن الكثير منهم من مغالبة الدموع بينما كانوا يتلمسون الرحمة والمغفرة والعفو من الله، فيما دعا خطيب مسجد نمرة خلال خطبة يوم عرفة المسلمين إلى وحدة الصف وتجنب الخلاف.
وعرفات، هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.
وقال أحمد محمد حسين من مصر وهو يقف على صعيد عرفات: "إحساس بصراحة من الفرحة مش مصدق إللي أنا فيه، إحساس بقولك ميتوصفش من فرحة وسعادة، وناس حوالينا، ولبيك اللهم لبيك، والحجاج، والسعي، والعدد الكبير، يعني حاجة جميلة جدًا، ربنا يرزق كل مشتاق".
وقال سنوسي حمد السنوسي من ليبيا: "أول مرة نيجي هنا، وشعوري يعني شعور بالمغفرة، والرحمة، والمحبة، منقدرش نوصفلك الشعور، يعني قُلتلك يعجز اللسان عن الكلمات يعني".
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن عدد الحجاج بلغ مليونًا و845 ألفًا من أكثر من 150 دولة ومن بينهم حوالي 185 ألفًا من داخل المملكة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد الحجيج سيتجاوز مليونين ونصف المليون هذا العام.
وقالت السعودية، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إنها ستلغي جميع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في موسم الحج هذا، وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.
وفي خطبة عرفة، التي ألقاها، الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد، وهو عضو هيئة كبار العلماء السعودية من على منبر مسجد نمرة في عرفات، دعا إلى التآلف والاتحاد بين المسلمين، مبينًا "أن ما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف، والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف".