بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

توجه ما يقرب من مليوني حاج إلى مزدلفة، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لرمي الجمرات بعد وقوفهم على عرفات منذ شروق الشمس في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة لتأدية ركن الحج الأعظم.

ووقف الحجيج على صعيد عرفات بالقرب من مكة وألسنتهم تلهج بالتكبير والتهليل والتحميد والدعاء، ولم يتمكن الكثير منهم من مغالبة الدموع بينما كانوا يتلمسون الرحمة والمغفرة والعفو من الله، فيما دعا خطيب مسجد نمرة خلال خطبة يوم عرفة المسلمين إلى وحدة الصف وتجنب الخلاف.

وعرفات، هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.