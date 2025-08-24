الداخلية المصرية تكشف عن "مفاجأة صادمة" في وفاة أطفال قرية دلجا

بعد مضي نحو شهرين، على حادثة التسمم الغامضة التي شهدتها قرية دلجا التابعة لمركز "ديرمواس" بمحافظة المنيا في صعيد مصر، التي أودت بحياة 6 أطفال ووالدهم، أماطت التحريات اللثام عن الجاني الحقيقي في تلك الواقعة المؤلمة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي صدر مساء الأحد عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن التحريات المكثفة توصلت إلى أن زوجة الأب الثانية هي من تقف خلف الجريمة.

وبحسب البيان، فقد أقدمت الزوجة على دسّ مادة سامة في خبز الطعام المُعد لأبناء زوجها، مدفوعة برغبة في التخلص منهم ووالدتهم، وذلك عقب قيام الزوج برد زوجته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما أثار لديها مخاوف من أن يهجرها أو يطلقها.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمة، عقب ثبوت تورطها في الحادث الذي أودى بحياة 7 أفراد من أسرة واحدة، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا طمأنت فيه المواطنين، مؤكدة عدم وجود زيادة في معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا، وأن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي أكدت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، مشددة على التزامها بأعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع الواقعة.