قط ضخم بهيئة أسد.. هل يحطم الرقم القياسي العالمي؟
تمتلك أم بريطانية وابنتها، قطًا أليفًا ضخمًا، حيث يعتقد جميع من يراه للمرة الأولى أنه أسد أو كلب، متسائلين عن سبب عدم تقييده.
وقالت الأم "ساريتا بروين"، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن القط، الذي أطلقت عليه اسم "ميرفي"، من نوع "ماين كون" وهي أكبر سلالات القطط الأليفة في العالم من حيث الحجم.
وأكدت أن "ميرفي" يزن أكثر من 10 كيلوغرامات، ويصل طوله من الأنف حتى الذيل إلى أكثر من 36 سنتمترًا، مشيرة إلى أنه ما زال في مرحلة النمو، لأنه يبلغ من العمر 12 شهرًا فقط.
وقالت بروين، وهي أم لثلاثة أبناء: "إن القطط من هذه السلالة تستمر في النمو حتى تبلغ من العمر 3 سنوات تقريبًا، لذا من سيعرف كم سيصبح حجم ميرفي؟".
وتتوقع الأم أن القط "ميرفي"، يمكن أن يتفوق على القطة "ستوي" من ولاية نيفادا الأمريكية، التي حطمت الرقم القياسي العالمي، بطولها الذي يبلغ مترًا و14 سنتمترًا.
وكشفت بروين أن "ميرفي" يحب تناول البسكويت أكثر من اللحوم، لذا فهي تنفق شهريًا لتوفير طعامه الجاف نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل 74 دولارًا أمريكيًا.
وحصلت هذه العائلة على القط "ميرفي" في نوفمبر العام الماضي، وكان عمره آنذاك 14 أسبوعًا، وفي تلك المرحلة كان بنفس حجم القطط العادية الصغيرة، ولكن سرعان ما تضاعف حجمه، لتبدو القطط العادية صغيرة مقارنةً بحجمه.
ولفتت بروين إلى أنه ونظرًا لضخامة حجم "ميرفي" اضطرت العائلة إلى شراء حاملة كلاب عند أخذه إلى الأطباء البيطريين؛ لأنه لا يسع في حاملة القطط.
أما ابنتها تامي بروين، فقالت: "ميرفي يملأ المنزل بالضوضاء، فهو يتحدث ويتواصل مع من حوله، وله صوت قريب من أصوات كلاب الهاسكي المرتفعة جدًا".
وبينت بروين أن الكلاب تشعر بقليل من الفزع نحوه، ورغم ذلك فهي لا تمانع من اللعب معه.
وبحسب العائلة، فإن القط "ميرفي" مشاغب في بعض الأحيان، ففي عيد الميلاد العام الماضي حطم بأسنانه عشرات الأضواء الاحتفالية وكابلات أجهزة الآيفون الخاصة بالعائلة، بقيمة (370 دولارًا أمريكيًا.