"فتاة العباية".. اعترافات صادمة للبلوغر المصرية هبة طارق

أدلت البلوغر المصرية هبة طارق المعروفة بلقب "فتاة العباية" باعترافات صادمة خلال التحقيق معها لدى السلطات الأمنية.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على هبة طارق، الخميس، ضمن حملة واسعة شملت توقيف عشرات المشاهير والبلوغرز عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودأبت هبة طارق على نشر مقاطع راقصة وأخرى تؤدي فيها أدوارا ضمن مشاهد قصيرة، مرتدية ملابس ضيقة وتبرز مفاتنها مع الكثير من السلوكيات التي تتضمن إيحاءات جنسية.

واعترفت هبة بأنها تعمدت الظهور بمظهر وإطلالات مثيرة الغرائز، بحسب وصف كثيرين، وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء علاوة على الرقص بشكل مبتذل يثير الغرائز من أجل تحقيق أعلى نسب مشاهدة عبر حساباتها، وفق مصادر مصرية.

وتواجه هبة طارق تهمة نشر مقاطع تتضمن محتوى وألفاظا فيها خدش للحياء ويخالف العادات والقيم وتقاليد الأسرة المصرية، بحسب مواقع مصرية.

وتخضع هبة طارق "فتاة العباية" للتحقيق لدى السلطات المصرية، على أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات في وقت لاحق.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة يوم 9 سبتمبر المقبل للنظر في دعوى تطالب بحظر "تيك توك" في مصر.

وتضمنت الدعوى المقامة ضد تطبيق "تيك توك" أسبابا لمطالبتها بحظر التطبيق نهائياً أهمها أنه لم يعد منصة ترفيهية بل مساحة للفسق والفجور والعري وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المخالفات التي رصدتها الدولة.