قبل أيام من محاكمته بتهمة "القتل الخطأ" ودهس أحد المارة بسيارته وهو تحت تأثير المخدرات على الطريق الدائري بالقاهرة، أحالت جهات التحقيق المختصة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات.

ويواجه المطرب المعروف هو وشقيقه وآخرون تهمة تزوير توكيل لانتداب محام للدفاع عن المتهم الأول بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتعود وتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة في أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.

واستمعت نيابة الجيزة، لأقوال زوجة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل، قبل أن تغادر النيابة بعد الانتهاء من التحقيق.

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وخلال التحقيق، قالت الزوجة: "إنها لا تعلم شيئا عن واقعة تزوير التوكيل، وكل ما تعلمه أن عصام صاصا طلب من زوجها مقابلة أحد الأشخاص، لاستلام توكيل منه، لكنها لا تعلم أن التوكيل مزور".

وأضافت أن زوجها لم يخبرها بأي شيء عن التوكيل، وفوجئت بالقبض عليه متهمًا بالتزوير في محرر رسمي.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، 15يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي هو توكيل بالشهر العقاري.

وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت مغني المهرجانات عصام صاصا، إلى المحاكمة بتهمة "القتل الخطأ"، بعد دهسه أحد الأشخاص على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وأعلن صاصا، تصالحه مع أفراد أسرة الشاب الراحل أحمد مفتاح الذي دهسه بسيارته، مشيرًا إلى أنه تم التراضي بين الطرفين، مشددًا على أنه "لن يتخلى عنهم طوال حياته".