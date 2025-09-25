والدة جاستن بيبر تدعو لابنها بالشفاء (صور)

نشرت باتي ماليت، والدة نجم البوب جاستن بيبر، صلاة مؤثرة على حسابها في إنستغرام من أجل ابنها قبيل أدائه المرتقب كفنان رئيسي في مهرجان كوتشيلا. وكتبت: "الحرية، والقوة، والوضوح، والشفاء" له، داعية لكسر "كل قيود الخوف، والارتباك، والثقل، والألم" باسم المسيح.

ورافقت ماليت منشورها صوراً بالأبيض والأسود لجاستن في موقع مهرجان كوتشيلا في إنديو، كاليفورنيا، حيث من المقرر أن يحيي حفلات في أبريل المقبل. وأظهرت إحدى الصور جاستن وهو يرتدي قميصاً مكتوباً عليه "ادعوا لي"؛ ما أثار قلق بعض المعجبين بشأن حالته الصحية.

ودعت ماليت في صلاتها أن يحيط الله بجاستن بـ"الحق، والنور، والحماية" وأن يشفي كل جرح في قلبه وعقله وجسده، سواء كان ظاهراً أو خفياً. كما طلبت استعادة ما سُرق منه وتغطيته بالكمال. وعبرت عن أملها في أن يواصل جاستن كونه صوتاً قوياً لمملكة الله، ثابتاً ومتحمساً لخدمة الرب.

وأثارت الصلاة ردود فعل متباينة بين المعجبين؛ إذ عبّر بعضهم عن قلقهم من سلوك المغني العام مؤخراً، بينما طمأن آخرون بأن كلمات والدته تعبر فقط عن حب الأم ودعمها. وشارك العديد من المعجبين مشاعر ماليت، معبرين عن امتنانهم لتأثير جاستن في حياتهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت تقارير عن حصول بيبر على صفقة بقيمة 10 ملايين دولار ليكون من النجوم الرئيسيين في مهرجان كوتشيلا لعام 2026، بعد إصدار ألبوماته Swag وSwag II في منتصف 2025. وعلى الرغم من نجاحه المهني، لفت جاستن الانتباه لسلوكياته العامة الغريبة واستخدامه العلني للحشيش؛ ما أثار شائعات حول حياته الشخصية وزواجه من هايلي بيبر، التي طالبت المعجبين بـ"الهدوء وعدم التدخل" في مقابلة حديثة مع مجلة فوغ.