انتهت مغامرة زوجين في الهند بطريقة مرعبة بعد أن اضطرا لـ"القفز" من مسافة خطيرة، عقب عجزهما عن إيجاد حل آخر للنجاة من قطار ظهر أمامهما فجأة.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اضطر زوجان في بالي بولاية راجستان للقفز من على سكة حديد من ارتفاع 90 قدما، بعد أن فاجأهما قدوم القطار، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة، بينما قيل إن الزوج في حالة حرجة.

وقع الحادث يوم السبت الماضي عندما انشغل شاب وزوجته في التقاط الصور من على سكة حديد "جورام غات"، الشهيرة بمناظرها البديعة. ولم يلحظ الزوجان، وهما راهول (22 عاما) وجانفي (20 عاما)، المنشغلان للغاية بالصور، القطار القادم.

ويُظهر مقطع فيديو الحادثة المروعة، إذ كان الزوجان يقفان في منتصف السكة، ويلتقطان عبر الهاتف الجوال صورا، تزامنا مع اقتراب قطار بشدة منهما. وإثر ذلك، وبينما لم يعرفا ماذا عليهما أن يفعلا، فضلا القفز نحو الوادي من على ارتفاع 90 قدما، في محاولة لإنقاذ نفسيهما، بينما توقف القطار، الذي كان يسير بسرعة بطيئة، بعد اكتشاف السائق للزوجين اللذين انتهيا بإصابات خطيرة في المستشفى.