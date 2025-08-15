توم كروز يرفض دعوة ترامب لتكريمه

أفادت تقارير بأن الممثل توم كروز، البالغ من العمر 63 عامًا، رفض الانضمام إلى الدفعة الأولى من المكرمين من مركز كينيدي خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، بسبب "تضارب في المواعيد"، وفق ما ذكره موظفون حاليون وسابقون للمركز لصحيفة "واشنطن بوست" يوم الأربعاء 13 أغسطس.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثف فيه ترامب جهوده للسيطرة على مجمع كينيدي للفنون، حيث تضم دفعة 2025 من المكرمين أسماءً، مثل: جورج سترايت، وفرقة كيس، ومايكل كروفورد، وغلوريا جاينور، وسيلفستر ستالون. من المقرر أن يُقام الحفل في 7 ديسمبر، ويُبث، لاحقًا، على قناة CBS ومنصةParamount+.

وأعلن ترامب أثناء الكشف عن أسماء المكرمين أنه شارك بشكل كبير في اختيار المجموعة، قائلاً: "لقد شاركت بنسبة 98% تقريبًا. هؤلاء أشخاص رائعون، مختلف تمامًا عن السابق".

ورغم رفض توم كروز المشاركة في الحفل، من المتوقع أن يحصل على جائزة فخرية لمساهمته في صناعة السينما قبل نهاية عام 2025، حيث أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في يونيو أنه سيحصل على جائزة أوسكار فخرية في حفل توزيع جوائز الحكام في 16 نوفمبر، إلى جانب تكريم "Debbie Allen"، ومصمم الإنتاج Wynn Thomas، وحصول Dolly Parton على جائزة Jean Hersholt الإنسانية.

ويُذكر أن كروز حصل على ترشيحات الأوسكار عن أدواره في أفلام، مثل: Born on the Fourth of July، وJerry Maguire، وMagnolia، كما رُشّح لجائزة أفضل فيلم كمنتج في Top Gun: Maverick.

وشارك، مؤخرًا، في بطولة فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning، ويصوّر، حاليًا، فيلمًا جديدًا لإخراج أليخاندرو ج. إيناريتو، المقرر عرضه في أكتوبر 2026.

وأكد ديفيد إليسون بعد اندماج شركتي "Paramount وSkydance" أن إنتاج فيلم ثالث من سلسلة Top Gun يمثل أولوية رئيسة، بعد النجاح العالمي لفيلم Maverick الذي تجاوزت إيراداته مليار دولار في 2022.