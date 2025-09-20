جينيفر لوبيز تخوض تجربة "الأوسكار" لأول مرة عبر فيلم موسيقي

للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، تخوض النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز تجربة الأوسكار من خلال فيلم موسيقي.

وأكدت مجلة "بيبول" أن لوبيز مرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم المرتقب Kiss of the Spider Woman (قبلة المرأة العنكبوت)، الذي يُعرض في دور السينما في 10 أكتوبر القادم، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي.

وقالت لوبيز: "لطالما انتظرت هذه اللحظة. عندما نتحدث عن المسرحيات الموسيقية، السبب الذي دفعني للعمل في هذا المجال يعود إلى والدتي، كانت تُجلسني أمام التلفزيون لمتابعة عرض West Side Story مرة واحدة في السنة خلال عيد الشكر. كنت مفتونة، وقلت لنفسي إن هذا ما أريد فعله. اليوم، هذا الجمهور يجعل حلمي حقيقة".

وتتقاسم لوبيز بطولة الفيلم مع دييغو لونا وتوناتيو، حيث تؤدي دور نجمة الشاشة الفضية إنغريد لونا في العمل المستوحى من رواية صدرت العام 1976 ومسرحيتها الموسيقية الحائزة على جائزة "توني" في برودواي. الفيلم من إخراج بيل كوندون، كاتب المسرحية الموسيقية التي حظيت بست جوائز أوسكار العام 2003، بما في ذلك أفضل فيلم.

ولم تقتصر مساهمة لوبيز على التمثيل، بل تشارك أيضًا كمنتجة منفذة، بالتعاون مع زوجها السابق بن أفليك ومات ديمون عبر شركتهم الإنتاجية "Artists Equity".

وسبق أن ترشحت لوبيز لجائزتي "غولدن غلوب": الأولى كأفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن Selena العام 1997، والثانية كأفضل ممثلة مساعدة عن Hustlers العام 2019. كما نال الفيلم ترشيحاتها ضمن "جوائز نقابة ممثلي الشاشة" و"جوائز الروح المستقلة"، رغم أنه لم يُرشَّح للأوسكار في تلك الدورة.