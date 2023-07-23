دراسة تحذر من انتشار مرض السكري عالميا

دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر بشأن تضاعف أعداد الأشخاص الذين يعانون من مرض "السكري" في جميع أنحاء العالم.

وتوقعت الدراسة التي نُشرت في موقع "ساينس أليرت" أن يصل مجموع الأشخاص المصابين بمرض السكري في العالم إلى 1.3 مليار شخص بحلول عام 2050.

وتضمنت الدراسة بيانات وتقديرات ترتبط بعوامل خطر محددة تتعلق بالسمنة، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والبيئة أو المهنة، والتدخين، وتعاطي الكحول.

ولفتت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تكون شمال أفريقيا والشرق الأوسط ودول جزر المحيط الهادئ، المناطق الأكثر تضررًا من مرض السكري، وهناك دول يمكن أن يتعايش فيها 1 من كل 5 أشخاص مع المرض في عام 2050، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون انتشار المرض أعلى بين كبار السن في هذه المناطق.