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محاصرة أكثر من 130 شخصاً بمنطقة "التبت" بين الصين ونيبال

محاصرة أكثر من 130 شخصاً بمنطقة "التبت" بين الصين ونيبال
الفيضانات تجرف أجزاء كثيرة من الطريق السريع الرئيسي المؤد...المصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 4:44 ص

قالت وسائل إعلام صينية حكومية إن أكثر من 130 شخصاً بينهم سائحون حوصروا في منطقة "التبت" بالقرب من حدود الصين في جبال الهيمالايا الوعرة مع نيبال اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن تسببت الأمطار المستمرة في انهيارات أرضية وفيضانات ما أدى إلى قطع الطرق، وفق "رويتر".

وذكرت وسائل الإعلام أن العديد من أجزاء الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى بلدة "تشنتانغ" النائية في المنطقة إما جرفتها الفيضانات أو قطعتها الانهيارات الأرضية وسط استمرار هطول الأمطار منذ يوم الأحد.

وأجلى رجال الإنقاذ حتى الآن 342 شخصا تقطعت بهم السبل إلى بلدات أخرى.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن ما لا يقل عن 130 شخصاً بينهم سائحون لا يزالون عالقين بالقرب من "تشنتانغ"، التي تقع على ارتفاع يقارب 2000 متر (6562 قدما)ً، بسبب الأمطار وانقطاع الطرق و"نقص القوة البدنية" التي يحتاجها العالقون لقطع المسافات الطويلة.

عواصفنيبالالصين

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