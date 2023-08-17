عالم زلازل يدق ناقوس الخطر في تركيا

دق عالم زلازل ناقوس الخطر في تركيا، قائلاً إن احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%.

وقال العالم التركي ناجي غورور إن مدينة إسطنبول ليست جاهزة له، ما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتأتي هذه التصريحات في ذكرى الزلزال المدمر بمنطقة بحر مرمرة في 17 أغسطس 1999 في تركيا.

ونقلت قناة TV-100 التلفزيونية عن غورور قوله: "فترة الثلاثين عاما التي يُتوقع خلالها وقوع زلزال جديد بقوة 7 درجات أو أكثر في إسطنبول على وشك الانتهاء. لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أنه حتى عام 2029 نتوقع حدوث زلزال في إسطنبول بقوة لا تقل عن زلزال 17 أغسطس 1999. واحتمالية وقوعه لا تقل عن 64%، واسطنبول ليست جاهزة لمثل هذا الزلزال".

ووقع زلزال بقوة 7.6 درجة في إسطنبول في أغسطس 1999، التي تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية.

ووفقا للبيانات الرسمية لقي 17.2 ألف شخص مصرعهم.