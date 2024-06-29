كراكوف.. منبع الدهشة وعاصمة الأساطير في أوروبا الوسطى (فيديو إرم)

منبع الدهشة وعاصمة الأساطير في أوروبا الوسطى بأكملها، تتجول في شوارعها الأنيقة فتكتشف أنك تبحر على ضفاف أزمنة بعيدة في موطن الملوك والملكات على مدار 5 قرون.

تتأمل مبانيها الفاخرة بما فيها من كاتدرائيات وكنائس وقلاع فتوقن أنك أمام مزيج بديع من الطرز المعمارية التي تعكس فنون العصر القوطي، والباروك وعصر النهضة.

تلك هي مدينة "كراكوف"، عاصمة بولندا حتى القرن السابع عشر، قبل أن تنسحب من الضجيج السياسي وتتفرغ لمهمة أكثر سموًّا وتكون بحق عاصمة الثقافة والجمال والتاريخ العريق.

تقع في جنوب البلاد وتطل على نهر " فيتسولا" بارتفاع لافت فوق مستوى سطح البحر يقدر بـ 719 قدما، وتضم العديد من المنتزهات الطبيعية والغابات والسلاسل الجبلية التي تجعلها قطعة من البهاء الذي يمتزج فيه الماء والخضرة والوجه الحسن.