لص إسباني شهير يكشف أسرار أشهر سرقاته

يكشف أحد أبرز اللصوص في تاريخ إسبانيا، خلال مسلسل وثائقي، تفاصيل سرقاته الشهيرة، والتي طالت أعمالاً فنية شهيرة، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

ويلقب جون إيمانول سابيها كانديلا بـ "إل سابو"، وتُنتج شركة "Mediaset" مسلسلاً عن حياته بعنوان "SAPO S.A. Memoirs of a Thief".

وبحسب الصحيفة، يعترف "سابو" في المسلسل بسرقات من بينها سرقة أعمال فنية تخص "سورولا وغويا"، وكيفية تصرفه بعدما انقلبت جهات الأمن في العالم بعد سرقة "Banco Popular de Yecla"، وسفينة الشحن "Alakrana".

وأضافت الصحيفة أن "إل سابو" وضع حدًّا للتكهنات حول واحدة من أكبر القضايا المجهولة في تاريخ إسبانيا الحديث، وهي كيفية احتراق مبنى "وندسور" في القلب المالي للعاصمة مدريد، في شباط/ فبراير 2005.

وأشارت إلى أن "إل سابو" تم تكليفه بسرقة بعض الوثائق وتدمير المبنى، وقد فعل ذلك، حيث يروي اللص شخصيًّا كيف خطط ونفذ الحريق، في قضية ظلت غامضة وعرضة للتكهنات حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز حول المنظمة ذات النشاط الإجرامي التي يعمل لصالحها بطل العمل مجهولاً.