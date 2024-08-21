أحمد الزين يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة إقصائه من التمثيل بسبب "صراحته"

نفى الممثل اللبناني أحمد الزين، في حديث له مع "إرم نيوز" حقيقة التصريحات المتداولة على لسانه، حيث زُعم أنه أقدم على حرق مُذكراته الشخصية عدة مرات، كما أوضح حقيقة إقصائه من التمثيل؛ بسبب تصريحاته الصريحة والمثيرة للجدل أحيانًا.

وأكد "الزين" أنه تعرَّض، مؤخرًا، لوعكة صحية مُنذ أيام قليلة، ظل على إثرها لساعات في المُستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منعه من مُتابعة التصريحات المتداولة على لسانه.

ونوَّه "الزين" إلى أن الممثلة اللبنانية سميرة بارودي، تعكف، حاليًا، على كتابة سيرته الذاتية، من أجل تقديمها بعمل فني، سواء كان فيلمًا وثائقيًا أو عملاً دراميًا، على غرار أعمال السيرة الذاتية، حيث سبق تقديمه لبعض الشخصيات الفنية البارزة في الوطن العربي.

وبسؤاله عن أسباب التوجه لكتابة سيرته الذاتية؟ أجاب: "أعتبر نفسي فنانًا مُلتزمًا، أُشبه محمد صبحي في مصر، وأشعر بحرية كبيرة في التعبير عن آرائي بشفافية كبيرة، حيث تعرضت للخطف من ذي قبل، ولاحقتني أزمات عديدة بسبب صراحتي وشفافيتي، لكن ما زلت أعيش في لبنان، وأتحدث عن آرائي بصراحة كبيرة".

وواصل القول: "حياتي مليئة بالأحداث الصعبة، عاصرت الكثير من الحروب، ونشأت في بلد مُحاصر جغرافيًا، وهذا الواقع الجغرافي الصعب، هو ما ساهم في تشكيل شخصيتي اللبنانية الخالصة، لذا أرى أن سيرتي الذاتية تستحق أن تُكتب، وتُقَدَّم للجمهور".

الصراحة والإقصاء من الأعمال

في الوقت ذاته، لا يُنكر أحمد الزين، أن العفوية والشفافية، في تصريحاته، وآرائه، أضرت به للغاية، على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا على أنها كانت من أهم أسباب إقصائه عن الكثير من الأعمال الفنية.

وقال إنه توجه لتقديم برنامج تلفزيوني، يحمل اسم "ابن البلد"، والذي يجري عرضه بشكل يومي، على إحدى المحطات الفضائية اللبنانية المحلية؛ بسبب هذا الإقصاء من الحضور بالأعمال الفنية لسنوات، مؤكدًا على سعادته بهذه الخطوة، التي أتاحت له التعبير عن رأيه بشفافية وحرية كبيرة.

يذكر أن الممثل اللبناني، أحمد الزين، البالغ من العمر، 80 عامًا، شارك في بطولة الكثير من الأعمال الدرامية اللبنانية والعربية، آخرها مسلسل "للموت 3"، الذي عرض في رمضان العام الماضي.