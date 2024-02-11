الدراما المصرية والاقتباس.. إضافة أم إفلاس؟

تتسارع وتيرة المسلسلات المصرية المقتبسة عن أعمال أخرى سواء أكانت أجنبية أم محلية يومًا بعد آخر، وسط انتقادات حادة لتلك الظاهرة من البعض تؤكد أنها تعكس نوعًا من "الاستسهال" و"الإفلاس" والرغبة في استثمار نجاح الآخرين.

في حين يرى البعض الآخر أن الأمر مباح من حيث المبدأ، ولكن وفق شروط وضوابط معينة لا يتوفر معظمها وسط ما يجري من "فوضى الهرولة" نحو الاقتباس.

ويعد مسلسل "بين السطور" بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي، والذي يعرض حاليًّا على قناتي mbc و on drama فضلًا عن منصة " شاهد" أحدث حلقة في هذا السياق، إذ إنه مقتبس عن مسلسل كوري سبق عرضه في 2018 بعنوان" misty" أو "ضبابي" ويدور حول مذيعة شهيرة ترتبك حياتها حين تقع جريمة قتل تزيح الستار عن أسرار من الماضي الذي ظنت أنها تجاوزته.

ودافعت صبا مبارك عن فكرة الاقتباس في بيان صحفي، ذكرت فيه أن النسخة المعربة أفضل من الأصلية وأنها فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مشاهدة المسلسل الكوري، مشيرة إلى أن ما يميز النسخة العربية " الاهتمام بالتفاصيل، سواء من ناحية الكتابة أو الإخراج أو الأداء التمثيلي".