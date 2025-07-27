مصر.. عريس يتسبب بوفاة زوجين وإصابة طفليهما بحادث مروع

تحوّل حفل زفاف في محافظة الشرقية في مصر إلى كارثة مأساوية، بعدما تسبب العريس في حادث سير مروّع أودى بحياة زوجين، وأصاب طفليهما بإصابات خطيرة، إثر قيادته المتهورة خلال "الزفة"، بحسب مقرَّبين منه.

وبحسب التحقيقات، فإن الحادث وقع أثناء عودة العريس، من حفل زفافه برفقة أصدقائه، حيث قام باستعراض متهور بسيارته على أحد الطرق السريعة، وأدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على المركبة، واصطدامه بسيارة أخرى كانت تقل أسرة مكونة من أب وأم وطفلين.

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وأسفر الحادث عن وفاة الزوجين في الحال، فيما أُصيب نجلاهما بإصابات بالغة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث تم إدخالهما إلى قسم العناية المركزة في حالة حرجة.

وعقب الحادث، فرّ العريس من الموقع، محاولًا التهرب من المسؤولية، حيث أرسل أحد أصدقائه إلى مركز الشرطة مدعيًا أنه هو من تسبب في الحادث، في محاولة لتضليل الجهات الأمنية.

إلا أن المفاجأة وقعت صباح اليوم التالي، عندما قرّر العريس تسليم نفسه للسلطات، بعد ضغوط، حيث تم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث، حيث يتم الاستماع إلى أقوال شهود العيان، ومتابعة الحالة الصحية للطفلين المصابين، وسط حالة من الحزن والتضامن بين أهالي المنطقة مع الأسرة المكلومة.