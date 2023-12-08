كيف ستؤثر التغيرات المناخية على صحة اليمنيين؟

ولفت بحيبح إلى "حركة النزوح والهجرة، التي تمثل عبئًا مستمرًا على القطاع الصحي، ناهيك عن الأعاصير المطرية وآخرها إعصار "تيج"، وما سببه من آثار بالمحافظات الشرقية للبلاد، وخلف انتشارًا للكوليرا والحمّيات بأنواعها".

بدوره، يقول أستاذ الجغرافيا المناخية في جامعة عدن، الدكتور فيصل باقتادة، إن "التغير المناخي يزيد من انتشار الأمراض المتعلقة بالمناخ، وتفاقم المشكلات الصحية الموجودة بالفعل في اليمن".

ويشير باقتادة، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "تزايد درجات الحرارة العالية، تعد من المخاطر الرئيسة للإصابة بأمراض الحرارة والجفاف، وقد تزيد الفيضانات من خطر انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه كأمراض الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا، والتيفود، وغيرها من الأمراض".

وحذرت دراسة، أعدتها مؤسسة يمنية اجتماعية، وعرضت في شهر سبتمبر الماضي على منصات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من خطورة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في اليمن، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وحالات الوفاة "لاسيما بين الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مُزمنة، مثل أمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض السكري".

ويواصل الأكاديمي اليمني فيصل باقتادة، حديثه بالقول: "قد يؤدي نقص الموارد الطبيعية، إلى زيادة التوترات والنزاعات في البلاد، واليمن يعاني من أزمة إنسانية خانقة، تتسبب في تدفق النازحين واللاجئين من أماكن استقرارهم التي تعرضت للكوارث الكبرى (كالأعاصير، والفيضانات، وغيرها) إلى مناطق آمنة".

وينوه بافتادة إلى أن "النزوح البشري، يؤدي إلى ضغط إضافي على موارد البيئة المحلية وأنظمتها المختلفة، بما في ذلك الاستغلال غير المستدام للمياه والأراضي".