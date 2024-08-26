القبض على عصابة "احتيال رقمي" في المهرة اليمنية | إرم نيوز

قال مصدر أمني في محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن، أمس الأحد، إن "الأجهزة الأمنية في المحافظة ألقت القبض على عصابة تُمارس جرائم سرقة إلكترونية".

وبيّن أن العصابة "استهدفت في أكثر من عملية الحسابات البنكية العائدة ملكيتها إلى عدد من التجار ورجال الأعمال والمواطنين، لتحوّل الأموال منها لمصلحتهم، دون معرفة الأطراف المالكة للحسابات أو البنوك المودعة فيها أموالهم، وجود أي شُبهة في التحويلات المُنفذّة إلا بعد الانتهاء منها".

وأكد المصدر الأمني أن "العصابة هي جزء من شبكة تستلم المبالغ المالية في نطاق المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتعيد إرسالها إلى داخل محافظة المهرة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت".

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وجاءت عملية القبض على أفراد العصابة المكوّنة من 4 أفراد بينهم امرأة، على خلفية تلقي إدارة البحث الجنائي عدة بلاغات من المواطنين، تفيد بتعرضهم للاحتيال والاختراق، وتعرض حساباتهم البنكية لعمليات تحويل مبالغ مالية، لم يقوموا بها، بحسب المصدر الأمني.

وبيّن أن "قوات البحث الجنائي أجرت بحثًا أفضى إلى تحديد هوية ومواقع سكن أفراد العصابة، لتتوجّه قوات الأمن بعد التأكد من الخيوط التي وصلت إليها، لتفتيش منازل المتهمين، بعد أخذ تصريح للقيام بذلك من النيابة".

وأشار المصدر إلى أنه "عُثر خلال عملية تفتيش المنازل المستهدفة على جميع الوسائل المستخدمة في الجريمة، وهي أجهزة كمبيوتر محمولة، وهواتف نقالة، وشرائح اتصالات عديدة، وأدوات تخزين إليكترونية (فلاشات)، ليتم ضبطها وتحريزها".

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وأكد أنه تبيّن بعد التحقيق مع الجناة المتورطين بأن الأجهزة المضبوطة تحوي على جميع التطبيقات المخصصة لتنفيذ عمليات الاختراق والهكر، للدخول إلى حسابات وبيانات المواطنين المستهدفين، للحصول منها على مبتغاهم".

وحثّ المصدر "المواطنين والتجار والصرافين على ضرورة أخذ جميع لوازم الحيطة والحذر، والحرص جيدا على استخدام الوسائل الآمنة في تداولاتهم المالية، والتعامل الرسمي مع الجهات المصرفية والبنوك، وعدم استخدام الرسائل النصية ورسائل التواصل الاجتماعي، والإسراع في إبلاغ الجهات المختصة، وعدم التهاون في مثل هذه الجرائم".