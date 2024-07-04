أعلن مركز أبحاث سعودي متخصص بالمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وإكثارها، عن ولادة أول توأم لحيوان الوشق اللاحم الذي ينتمي إلى فصيلة السنوريات.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، إنه سجل أول حالة ولادة لحيوان الوشق بمولودَين اثنين في مركز أبحاث بالطائف.

ونشر المركز الحكومي، صوراً للمولودين الجديدين برفقة أمهم في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية.

وأوضح المركز أن ولادة التوأم تعد إنجازًا جديدًا في تأهيل النظم البيئية ضمن برنامجه لإكثار الوشق.

والوشق الصحراوي العربي، ويطلق عليه أيضًا "عناق الأرض"، هو أحد الحيوانات الثدية اللاحمة، له آذان طويلة سوداء تنتهي بخصل طويلة من الفرو.

ويعيش الوشق بالمناطق الجبلية في المملكة التي تعمل على برنامج لإكثار ذلك الحيوان الذي يعد خليطًا بين كل من النمور والقطط والفهود، وهو سنور شرس وحيوان عدواني انعزالي، يعشق السيطرة، ومعروف بقوته رغم حجمه الصغير.

وتحظر القوانين السعودية صيد الوشق، وتفرض غرامة على من يتورط بصيده تبلغ 70 ألف ريال (نحو 19 ألف دولار).

ويقتات الوشق الصحراوي العربي على القوارض والأرانب البرية، والطيور والثديات الصغيرة والغزلان والسحالي والثعابين، ويمتلك مهارة عالية في القفز للأعلى بطريقة مرنة تصل في ارتفاعها إلى 3 أمتار.

ويبدأ الوشق الصحراوي العربي التكاثر بعد أن يصل إلى سن يتراوح بين 14 إلى 15 شهرًا، وتستمر فترة حمله بين 68 إلى 81 يومًا، وتضع الأنثى بين 1-6 صغار.