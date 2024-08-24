تعرضت سائحة بحرينية في مدينة إسطنبول، لسرقة حقيبتها الشخصية من قبل عصابة نسائية مؤلفة من ثلاث سيدات محترفات في اللصوصية، قبل أن تنجح الشرطة التركية في الوصول إليهن سريعا وتعيد الحقيبة لصاحبتها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن نوف محمد سلمان كانت تتسوق في مركز تجاري بمنطقة "بي أوغلو" في وسط إسطنبول، يوم الأحد الماضي، عندما فقدت حقيبتها التي تركتها في عربة الأطفال التي معها.

وقدمت السائحة الخليجية شكوى إلى الشرطة التي بدأت تحرياتها في الحادثة مستعينة بكاميرات المراقبة المثبتة في كل مكان بالمركز التجاري، لتحدد سريعا هوية السارقات، وتوقفهنَّ قبيل مغادرة المكان بسيارة تكسي.

وحصلت السرقة عندما دخلت السارقات الثلاث إلى المحل التجاري الذي كانت السائحة البحرينية تتسوّق فيه، لتسرق إحداهنَّ الحقيبة وتلفها بقميص في يدها وتغادر المكان.

وكشفت التحقيقات أن السارقات الثلاث لديهنَّ سجل حافل بالسرقة، يبلغ مجموعه 368 سرقة، موزعة على 288 سرقة و77 سرقة و 63 سرقة لكل من "غول تيتيزلر 24 عاما"، "سلطانة أوزموت 33 عاما"، و"يامور أوزموت 24 عاما" على التوالي.

واستعانت السارقات الثلاث في مهمتهنَّ الفاشلة، بالنقاب الأسود الذي تشتهر بارتدائه النساء المحافظات في تركيا، بحيث ارتدينه لإخفاء هويتهنَّ، قبل أن يتم توقيفهنَّ سريعا بعد كشف تفاصيل عملية السرقة بأدق تفاصيلها عبر كاميرات المراقبة.