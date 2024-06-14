المطرب أحمد جمال يكشف تفاصيل دهسه مسنًا بسيارته

وأشار إلى أن الرجل أصبح بخير، وأنه لم يتركه إلا بعد الاطمئنان عليه.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الفنان أحمد جمال، في 4 يونيو الماضي، بعد أن تسبب بكسور متفرقة في جسد الرجل.

وقال أحمد جمال، في أقواله أمام النيابة، إنه أثناء سيره على طريق الفيوم باتجاه ميدان الرماية، فوجئ بشخص يقطع الطريق فجأة من أمامه، مشيرا إلى أنه حاول تفاديه، لكنه لم يستطع بسبب قرب المسافة؛ مما أدى إلى صدمه بالسيارة.

وأمرت الشرطة بإخلاء سبيل أحمد جمال على ذمة القضية، التي وجه له فيها اتهام بالإصابة الخطأ، كما أمرت بالتحفظ على سيارته لفحصها بواسطة خبير فني.