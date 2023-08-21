الصورة الأخيرة.. وفاة طفل بسبب مسحوق خطير
جاءت وفاة الطفل آرثر (7 أعوام)، بعد أن قررت عائلته التقاط صورة له وهو يلعب بكومة من مسحوق أبيض ناعم على جانب الطريق في منطقة بارانا البرازيلية بشكل مريع.
كان آرثر، يلعب بجوار الطريق حين لاحظ كومة من المسحوق الأبيض الناعم، واعتقد أنه سيكون ممتعًا أن يتدحرج ويلعب عليه، تمامًا كما يفعل الأطفال عادة على الرمال في الشاطئ.
لم يدرك والداه خطورة الموقف، بل على العكس قاموا بسرعة بأخذ صورة تذكارية. وبعد لحظات من استنشاق المسحوق، عند قيامه والنهوض، بدأ آرثر يشعر بالتوعك وتم نقله إلى مستشفى محلي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.
في الواقع، ما لم يكن آرثر وعائلته على علم بأن الكومة التي كان يلعب فيها عبارة عن مسحوق من بقايا الحجر الجيري الكلسي، وهو مادة تسبب تهيج الجلد والعينين عند الاتصال المباشر، ولكنها تكون خطيرة بشكل خاص عندما يتم استنشاقها.
على الرغم من أن آرثر لعب في المسحوق لبضع دقائق فقط، إلا أنه استنشق كمية كبيرة منه ما أدى إلى وفاته.
أدت حالة الصبي الخطيرة إلى رحلة طارئة إلى المستشفى، لكن رغم جهود الطاقم الطبي، أُعلن عن وفاته فور وصوله.
وفقًا لجورنال رازو، يُزعم أن آرثر قفز في المسحوق الخطير بالقرب من مزرعته المملوكة لعائلته في إيبيرانجا، بارانا ، الواقعة في المنطقة الجنوبية من البرازيل.
وفقًا لمواقع إعلامية إقليمية، ألقت السلطات الطبية باللوم على وفاة آرثر غير المتوقعة في تناول المسحوق.
في ذكرى آرثر، نشرت عائلته لقطته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني أنها بمثابة تكريم وتحذير للآخرين.
نشر عم آرثر رومالدو بيتنكورت الصورة الأخيرة للطفل، مع التعليق: "هذه الصورة كانت الأخيرة والتقطت قبل دقائق قليلة من وفاته المأساوية، بسبب استنشاق الحجر الجيري، أثناء اللعب ... الذكريات التي سأحتفظ بها عنك، يا طفلي العزيز، كنت دائمًا الأفضل ".
ديلي إكسبرس