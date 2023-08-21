الصورة الأخيرة.. وفاة طفل بسبب مسحوق خطير

لم يدرك والداه خطورة الموقف، بل على العكس قاموا بسرعة بأخذ صورة تذكارية. وبعد لحظات من استنشاق المسحوق، عند قيامه والنهوض، بدأ آرثر يشعر بالتوعك وتم نقله إلى مستشفى محلي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

في الواقع، ما لم يكن آرثر وعائلته على علم بأن الكومة التي كان يلعب فيها عبارة عن مسحوق من بقايا الحجر الجيري الكلسي، وهو مادة تسبب تهيج الجلد والعينين عند الاتصال المباشر، ولكنها تكون خطيرة بشكل خاص عندما يتم استنشاقها.

على الرغم من أن آرثر لعب في المسحوق لبضع دقائق فقط، إلا أنه استنشق كمية كبيرة منه ما أدى إلى وفاته.

أدت حالة الصبي الخطيرة إلى رحلة طارئة إلى المستشفى، لكن رغم جهود الطاقم الطبي، أُعلن عن وفاته فور وصوله.