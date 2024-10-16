كشف تفاصيل أكبر قضية "نهب لأموال المصريين"

كشف بيان للنيابة العامة المصرية تفاصيل ما يعرف إعلاميًا بـ"أكبر قضية لنهب أموال المصريين" عبر تطبيق إلكتروني للمراهنات.

وأعلن النائب العام المصري المستشار محمد شوقي فتح تحقيق موسع بشأن اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت النيابة أن المتهمين استخدموا أحد التطبيقات ومنها تطبيق EXBET1 "إكسبت1"، وتطبيقات أخرى وخصصوا لها وكلاء للترويج عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب تلك الجرائم، مضيفة أنهم استخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها.

وأوضحت النيابة أن المتهمين أخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة، مشيرة إلى أنها أمرت بحبسهم وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، كشفت من قبل أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط واستهداف 25 من المتهمين وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ 825 ألف جنيه، مضيفة أنه عثر كذلك بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.