حادث سير "مروع" يقتل 3 فتيات في المنيا المصرية

في حادث أليم يضاف إلى سلسلة المآسي المتكررة على طرق الصعيد، لقيت ثلاث فتيات مصرعهن صباح اليوم الأربعاء، وأُصيب 14 آخرون بجروح متفرقة، إثر انقلاب حافلة "ميني باص" كانت تقل عددًا من الركاب على الطريق الصحراوي الشرقي المؤدي إلى رأس غارب، بمحافظة المنيا في مصر.

وبحسب مصادر أمنية، وقع الحادث في مشهد مروّع بينما كانت الحافلة في طريقها من مركز مطاي بمحافظة المنيا إلى مدينة الغردقة.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن الحافلة قد اصطدمت بأحد الأرصفة بعنف، ما تسبب في فقدان السائق السيطرة وانقلاب المركبة.

فور تلقي البلاغ، هرعت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، في حين أُودعت جثامين الضحايا الثلاث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

أخبار ذات علاقة مصر.. عريس يتسبب بوفاة زوجين وإصابة طفليهما بحادث مروع

وتفيد المعلومات الأولية بأن بين المصابين عشر نساء وأربعة رجال، وتتراوح أعمارهم بين 11 و40 عامًا، ما يعكس التنوع في أعمار الضحايا ويزيد وقع الكارثة الإنساني على الأهالي.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة والجهات المختصة تحقيقاتها لكشف تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات.