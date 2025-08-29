أمل كلوني تسحر الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)

سحرت أمل كلوني، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، الأنظار بعودتها من جديد إلى "السجادة الحمراء" في "مهرجان البندقية السينمائي" 2025، متألقة بفستان لافت خلال العرض الأول لفيلم "جاي كيلي".

وانضمت أمل (47 عاماً)، إلى زوجها البالغ من العمر 64 عاماً، مساء الخميس 28 أغسطس/رآب، بعد غياب قصير عن "مهرجان البندقية" في إيطاليا، حيث بدا الثنائي محط أنظار الحضور وعدسات المصورين.

وكان جورج قد تغيب عن المؤتمر الصحفي الذي سبق العرض، كما ألغى مأدبة العشاء مع فريق الفيلم في الليلة السابقة، بسبب معاناته من عدوى في الجيوب الأنفية.

ويتناول فيلم "جاي كيلي" رحلة الممثل الشهير جاي كيلي ومدير أعماله رون عبر أوروبا، حيث يواجهان تحديات تكشف خياراتهما الشخصية وعلاقاتهما بمحيطهما والإرث الذي سيتركانه.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور عرض مختارة، بدءًا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يُطرح عبر منصة "نتفليكس" في 5 ديسمبر/كانون الأول.

ولفتت أمل الأنظار بإطلالتها الراقية، إذ ارتدت فستانا فوشيا مع حذاء بكعب عالٍ من "أكوازورا"، وحقيبة كلاتش من "جيمي تشو"، ومجوهرات من "كارتييه"، بينما ظهر جورج ببدلة أنيقة من "جورجيو أرماني".