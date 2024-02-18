ابنة نجيب محفوظ تهدي مكتبة والدها الخاصة لإحدى أعرق المكتبات المصرية

قالت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، إن أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، أهدت مكتبته الخاصة للمكتبة الضخمة المطلة على البحر المتوسط تمهيدًا لإتاحة إرث الكاتب الراحل للباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأدبي.

وقالت مكتبة الإسكندرية في بيان إن المكتبة المهداة تضم قرابة 1500 كتاب تتنوع بين الأعمال الروائية والقواميس والموسوعات بعدة لغات.

وتوفي "محفوظ" الذي نال جائزة نوبل في الأدب، العام 1988، في القاهرة، العام 2006، عن عمر ناهز 94 عامًا.