مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث العديد من المسافرين عن وجهات منعشة للهروب من الحر الشديد.

وإذا كنت تفكر في قضاء عطلتك الصيفية في مكان أكثر برودة، فإليك أفضل 5 وجهات للهروب من الحرارة الشديدة هذا الصيف:

اسكتلندا

تعد اسكتلندا إحدى أفضل الوجهات الصيفية للهروب من الطقس الحار، حيث لا يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة المرتفعة فيها 19 مئوية، مما يجعلها وجهة مثالية.

إضافة إلى ذلك، توفر المرتفعات الاسكتلندية مناظر طبيعية خلابة وفرصًا رائعة لاستكشاف الجبال والشواطئ والبحيرات.

أستراليا

بفضل موقعها، تنقلب الفصول في أستراليا، حيث يصبح الصيف يونيو، ويوليو، وأغسطس شتاءً في أستراليا.

يعد الشتاء الأسترالي معتدلًا نسبيًا مع درجات حرارة عشرينية. كما أن هذه الفترة هي الأرخص لزيارة أستراليا، مما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بالطقس المعتدل.

النرويج

إذا كنت تبحث عن طقس بارد في أوروبا خلال الصيف، فإن النرويج هي الوجهة المثالية، ويمكنك الاستمتاع برحلة بحرية في المضايق النرويجية أو استكشاف الجبال والمدن الجذابة في الشمال.

الأرجنتين

تعد الأرجنتين وجهة رائعة للهروب من الحرارة الصيفية. فخلال يونيو، ويوليو، وأغسطس، يكون الشتاء في الأرجنتين، مما يعني درجات حرارة معتدلة لا تتجاوز الـ 18 مئوية.

وتوفر الأرجنتين تجربة سفر ميسورة التكلفة بعد الوصول إليها.

آيسلندا

تتميز آيسلندا بطقسها البارد طوال العام، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف.

ويمكنك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة مثل الشلالات والأنهار الجليدية والينابيع الساخنة، وتعد آيسلندا أيضًا وجهة رائعة لمشاهدة الشفق القطبي خلال أشهر الصيف.