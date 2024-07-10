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موظفة تواجه "أسوأ كابوس" في حياتها بعد صدمة في المطار (صور)

موظفة تواجه "أسوأ كابوس" في حياتها بعد صدمة في المطار (صور)
مسافرون في أحد المطاراتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 3:08 ص

واجهت فتاة تعمل بإحدى الشركات، ما وصفته بأنه "أسوأ كابوس" في حياتها، بعد تعرضها لصدمة في المطار خلال سفرها.

وكشفت "جريس" كما تعرف نفسها على مواقع التواصل، وهي إندونيسية، أنها تفاجأت برئيسها في العمل، بشكل غير متوقع، في المطار.

وكانت الفتاة، البالغة 23 عاماً،تستعد للسفر إلى مسقط رأسها في بالي، بعد أن حصلت على إجازة مرضية من عملها، وفق موقع "8world.com".

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وكان مفترضاً أن تتلقى "جريس" الرعاية الطبية، بعدما ادعت أنها حددت بالفعل موعداً مع الطبيب لإجراء بعض الفحوصات.

ووافق مدير "جريس" على طلبها، وأخبرته أنها ستذهب في النهاية إلى بالي وستعمل في مناطق زمنية مختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبينما كانت تقف في طابور الصعود إلى الطائرة، رأت "جريس" وجهاً مألوفاً وسمعت صوتاً تعرفه ينادي باسمها، وصدمت عندما رأت مديرها أمامها.

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وسأل المدير الفتاة ساخراً: "هل هذا هو المستشفى؟"، لتدرك لاحقاً أنهما كانا على نفس الرحلة المتجهة إلى بالي.

وقام المدير، الذي كان يجلس على بعد بضعة صفوف أمام جريس، بالتقاط صورة للمقعد الذي كانت موظفته فيه وأرسلها إلى هاتفها المحمول.

إندونيسياالسفرموظفونمطار

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