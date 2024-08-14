تعرّض السيناريست المصري عاطف بشاي لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، مساء الأربعاء، فيما أفادت تقارير صحفية محلية أنه يعالج من نزيف بالمخ.

واستطاع الأطباء السيطرة على النزيف، لكن مرحلة الخطر لم تتراجع بشكل نهائي.

وأجرى بشاي عملية قسطرة وتركيب دعامتين في القلب في عام 2021، إثر إصابته بجلطة في القلب ما استدعى التدخل الجراحي.

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وقدم السيناريست عاطف بشاي عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية ما بين مسلسلات وأفلام منها "يا رجال العالم اتحدوا"، "النساء قادمون"، "دموع صاحبة الجلالة"، "ناس وناس"، "فوزية البرجوازية"، و"نسيت أني امرأة".

ويعد مسلسل "تاجر السعادة"، الذي لعب بطولته خالد صالح آخر أعمال عاطف بشاي، وعُرض في 2009، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي كوميدي، حول شخصية بائع الخواتم الكفيف، صاحب الشعبية الكبيرة في منطقته.