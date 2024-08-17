أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، عن توقيف سبعة أشخاص متهمين بالمسؤولية عن 19 حريقاً ضربت غرب البلاد بشكل متزامن، وتسببت بخسائر كبيرة.

وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، في بيان، إن تركيا شهدت نحو 19 حريقاً منذ يوم الخميس الماضي وحتى الآن، وإن سبعة أشخاص، متهمين بالتسبب في الحرائق، تم القبض عليهم.

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ولم يوضح الوزير ما إذا كانت الاتهامات تتعلق بأخطاء وإهمال غير مقصود في مناطق غابات، أم ترتبط بعمل تخريبي منظم.

وضربت الحرائق ولايات بولو في شمال تركيا، وأيدين وإزمير ومانيسا وموغلا في الغرب، وجميعها تتميز بوجود مساحات واسعة من الغابات، بجانب كونها وجهات سياحية داخلية وخارجية.

وشاركت فرق إطفاء ومتطوعون في إخماد الحرائق عبر آليات متنوعة وطائرات ومروحيات تتبع عدة جهات حكومية، بينها وزارة الدفاع.

وتسببت الحرائق في إصابة العشرات دون تسجيل وفيات، ولا سيما في مدينة إزمير التي وصلت النيران إلى بعض أحيائها السكنية قبل إخمادها، فجر اليوم السبت.

13 مروحية تشارك في إخماد الحرائق

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مناطق الحرائق، عمليات إجلاء لسكان بعض المنازل والقرى والأحياء، بينما تغطي سحب الدخان الكثيفة السماء، وتظهر النيران المشتعلة في كل الاتجاهات.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة 13 مروحية تابعة للجيش في جهود إخماد حرائق الغابات المتواصلة في بعض الولايات غربي البلاد.

وأضافت في منشور لها على منصة "إكس"، السبت، أن مروحيات تابعة للجيش تواصل مساندة جهود إخماد الحرائق في ولايات إزمير، وأيدين، وبولو.