عكس مزاعم ماسك.. الكشف عن قائمة "مهمة" على تويتر

كشفت وثيقة جديدة أن منصة "تويتر" لديها قائمة شخصيات مهمة VIP يتلقى من عليها معاملة ومزايا خاصة، رغم ادعاءات إيلون ماسك حول "معاملة الجميع على قدم المساواة".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تتضمن القائمة التي تحصَّلت عليها شركة "Platformer" على 35 مستخدمًا من مجالات مختلفة بما في ذلك السياسة، والرياضة، وهوليوود، والصحافة.

وتضمن هذه القائمة حصول هؤلاء المستخدمين على مزايا خاصة مثل الظهور المعزز، بحيث تلقى تغريداتهم رواجًا أكبر مقارنة ببقية المستخدمين.

وتشمل القائمة أسماء مثل: النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ومؤسس ديلي واير "بن شابيرو"، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاعب كرة السلة "ليبرون جيمس"، وكاتب العمود في بلومبرغ "مات يغليسياس"، وغيرهم.