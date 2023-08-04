القبض على مناصر للنازية في بلدة إنجليزية هادئة

قالت صحيفة "المترو البريطانية إن قوات شرطة بلدة ديربيشاير ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاما، بتهمة مناصرة النازية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة داهمت منزل "صاموئيل دويل"، بعد ورود تقارير عن نشاط مشبوه عبر الإنترنت على حسابه الشخصي يدعو فيه إلى "العنصرية وإبادة الشعب اليهودي"، وقتل أعضاء مجتمع "الميم".

وأشارت في وصفها لبيت المقبوض عليه إلى أن "الدخول إليه يشبه الدخول إلى منازل الرعب، حيث أعلام ضخمة تحمل الرمز النازي وصور عديدة لأدولف هتلر، والعديد من البيانات الفاشية والعنصرية وعدد من الكتب التي تحث على الكراهية".

وأقر "دويل"، في وقت لاحق، بأنه مذنب في خمس تهم تتعلق بتوزيع أو نشر مواد مكتوبة لإثارة الكراهية والعنصرية، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وفي تعليق للشرطة على الحادثة، قال المحقق كريس بريت، من وحدة مكافحة الإرهاب، إن "حرية التعبير أمر منصوص عليه في القانون، لكن دون تجاوز الحدود، وما قام به "دويل" يعد جريمة بحكم القانون".

المصدر: صحيفة "المترو البريطانية