أنباء عن انفصال جينيفر لوبيز وبن آفليك

أكدت صحف أمريكية أن بن آفليك وصل إلى نقطة الانهيار مع زوجته جينيفر لوبيز؛ إذ خرج من منزلهما الذي يتقاسمانه معا.

وبحسب موقع "إن تاتش" لوحظ أن الثنائي كانا يقضيان وقتهما وكلاهما بعيد عن الآخر في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يحضر بن حفل ميت غالا مع زوجته في 6 مايو، وقيل وقتها إنه منشغل بتصوير فيلم المحاسب بجزئه الثاني، لكن مصادر مقربة من النجمين قالت إن بن "قرر إنهاء زواجه من جنيفر".

وأضافت المصادر: "بن يركز الآن على عمله وأطفاله، لقد انتقل من منزل الأحلام الذي يتشاركه مع جنيفر لوبيز والذي أمضيا نحو عامين في البحث عنه. لن يتوقفا أبدًا عن حب بعضهما، لكن جنيفر لا تستطيع السيطرة على بن، وهو لا يستطيع تغييرها. لذلك ليس هناك طريقة كي يستمرا معاً".

وأكدت المصادر أن المشكلة في علاقة الثنائي هي الطرق المختلفة التي يتعاملان بها مع الأضواء، فجينيفر مثلا تهتم جداً بوسائل الإعلام وبن يبتعد عنها.