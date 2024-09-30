الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة بدون ميغان ماركل

من المقرر أن يصل الأمير هاري اليوم إلى المملكة المتحدة لحضور عدد من المناسبات دون زوجته ميغان ماركل.

وقالت صحف بريطانية إن مخططات الأمير هاري لزيارة عائلته ما زالت غير واضحة حتى الآن.

ومن المقرر أن يحتفل دوق ساسكس، البالغ من العمر 40 عامًا، بإنجازات الشباب المصابين بأمراض خطيرة وعائلاتهم خلال زيارته النادرة للمملكة المتحدة، كما سيحضر حفل توزيع جوائز WellChild في لندن بصفته راعيًا للجمعية الخيرية، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من 15 عامًا.

وأثارت الزيارة تكهنات حول ما إذا كان هاري وشقيقه الأمير ويليام سيلتقيان، أو ما إذا كان الدوق سيقوم برحلة إلى اسكتلندا لقضاء بعض الوقت مع والده الملك تشارلز، الذي يتلقى علاجه من مرض السرطان.

وتأتي زيارة هاري النادرة، مرة أخرى دون زوجته ميغان ماركل البالغة من العمر 43 عامًا، في الوقت الذي يواصل فيه معركته القانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية حيث يطلق استئنافًا ضد حكم المحكمة العليا الذي رفض تحديه بشأن قرار تغيير مستوى أمنه الشخصي عندما يزور المملكة المتحدة من قبل قاضي محكمة الاستئناف.

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وبدأ الأمير هاري الإجراء لأول مرة بعد أن قطعت وزارة الداخلية في فبراير 2020 حقه في الأمن الشخصي التلقائي للشرطة أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

وقال خبراء إن هاري وخلال زيارته هذه سيحظى ببعض الحماية الأمنية، إما عن طريق الشرطة أو فريقه الخاص، خصوصًا خلال حفل توزيع جوائز WellChild في نادي هورلينغهام بالقرب من فولهام، غرب لندن، اليوم.

يذكر أن جوائز WellChild تحتفل بالصفات الملهمة لبعض الشباب المصابين بأمراض خطيرة في البلاد، وتفاني أولئك الذين يحافظون على صحتهم وسعادتهم، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم.

ويحضر هاري بانتظام الحدث السنوي الذي تستضيفه WellChild، وهي مؤسسة خيرية توفر شبكة وطنية من الممرضات ومشاريع تجديد المنازل وبرامج دعم الأسرة.

وقالت مصادر إنه وقبل الحدث، سيحضر الدوق حفل استقبال لمقابلة الفائزين بالفئة وعائلاتهم قبل الانضمام إلى الضيوف في حفل توزيع الجوائز الخاص حيث سيقدم جائزة الطفل الأكثر إلهامًا، ويلقي خطابًا قصيرًا.



