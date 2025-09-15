القضاء يرفض استدعاء تايلور سويفت بقضية بليك لايفلي وبالدوني

رفض قاضٍ أمريكي طلبا جديدا تقدّم به فريق الممثل والمخرج جاستن بالدوني للإدلاء بشهادته، في إطار المعركة القانونية المستمرة بينه وبين النجمة بليك لايفلي.

القاضي لويس جيه. ليمان، المشرف على القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية، رفض يوم الجمعة 12 سبتمبر منح بالدوني مهلة إضافية للكشف عن الأدلة حتى 30 سبتمبر، بينما وافق على طلب بليك لايفلي لتمديد المهلة حتى 10 أكتوبر، وفقًا لوثائق حصلت عليها مجلة People.

وكان محامي بالدوني، برايان فريدمان، قد أبلغ المحكمة أن المغنية تايلور سويفت على استعداد للإدلاء بشهادتها، لكنه أشار إلى أن التزاماتها الفنية لن تسمح بذلك قبل 20 أكتوبر. غير أن فريق تايلور نفى موافقتها على المثول أمام المحكمة، مؤكدا أنها لم تُبدِ أي التزام رسمي، وأن جدولها مزدحم بإطلاق ألبومها الجديد "حياة فتاة استعراضية" المقرر في 3 أكتوبر.

وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي، حين رفعت بليك لايفلي دعوى ضد بالدوني وفريقه في "وايفارير ستوديوز"، متهمة إياهم بالتحرش الجنسي وشن حملة تشهير انتقامية ضدها، وهو ما ينفيه بالدوني.

لاحقا، رد بالدوني بدعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار ضد بليك وزوجها الممثل رايان رينولدز، بتهم التشهير والابتزاز، لكن القاضي رفضها في يونيو.

وارتبط اسم تايلور سويفت، بالقضية بعدما زعم بالدوني أنه تعرّض لضغوط من بليك لايفلي لتبنّي إعادة كتابة أحد مشاهد الفيلم It Ends with Us خلال اجتماع في شقة بليك لايفلي ورينولدز بحضور تايلور سويفت.

واستدعى فريق بالدوني سويفت رسميا للإدلاء بشهادتها في مايو الماضي، إلا أن ممثلها وصف الخطوة حينها بأنها "غير مبررة"، مؤكّدا أنها لم تشارك في أي مرحلة من مراحل إنتاج الفيلم، ولم تشاهد العمل إلا بعد طرحه للجمهور. وفي الشهر نفسه، تم سحب الاستدعاء.