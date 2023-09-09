اتهام مذيع شهير بتسميم أجواء العمل بين زملائه

اعتذر جيمي فالون، مقدم برنامج "تونايت شو" الشهير على قناة "إن بي سي"، لزملائه في العمل بعد أن اتهمه موظفون بإحداث "أجواء سامة في مكان العمل"، بحسب تقرير نشرته مجلة "رولينغ ستون".

وقالت مجلة الموسيقى والثقافة إن الفكاهي جيمي فالون، أحد أشهر نجوم البرامج التلفزيونية الأمريكية المسائية، اتُّهم من اثنين من الموظفين الحاليين و14 عاملاً سابقًا في برنامج "تونايت شو"، باعتماد "سلوك فوضوي"، فيما وصف البعض جوّ العمل في البرنامج على مدى سنوات بأنه "سامّ".

وقال شخص خلال مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" طالبًا عدم كشف اسمه إن فالون (48 عامًا)، كان "يتصرف بعصبية زائدة مع أفراد الطاقم، ويتذمّر من أصغر الأشياء، ويوبّخ الموظفين ويقلّل من شأنهم لتنفيس انزعاجه".

وجاء في تقرير المجلة الذي نُشر، الخميس، أن موظفي برنامج "تونايت شو" اشتكوا من التأثير النفسي لسلوكه، إذ كان البعض يصف غرف تبديل الملابس بأنها "غرف بكاء"، وأبلغوا هذه الشكاوى إلى قسم الموارد البشرية في شبكة "إن بي سي".