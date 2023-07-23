اليونان تشهد أكبر عملية إجلاء في تاريخها جراء الحرائق

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الأحد، أنها أجرت أكبر عملية إجلاء سكاني في تاريخ البلاد، جراء الحرائق المندلعة في جزيرة "رودوس" السياحية لليوم السادس على التوالي، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو، إن "فرق الإسعاف اليونانية قامت بأكبر عملية إجلاء شهدتها البلاد على الإطلاق في رودوس.. جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع، وخصوصا السياح، بتعليماتنا، ولقد اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها 30 ألف شخص".