اليونان تشهد أكبر عملية إجلاء في تاريخها جراء الحرائق
أعلنت السلطات اليونانية اليوم الأحد، أنها أجرت أكبر عملية إجلاء سكاني في تاريخ البلاد، جراء الحرائق المندلعة في جزيرة "رودوس" السياحية لليوم السادس على التوالي، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو، إن "فرق الإسعاف اليونانية قامت بأكبر عملية إجلاء شهدتها البلاد على الإطلاق في رودوس.. جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع، وخصوصا السياح، بتعليماتنا، ولقد اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها 30 ألف شخص".
وما زال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران بالجزيرة السياحية، حيث أكد المسؤول ببلدية "رودوس" تيريس هاتزيوانو، أن "خفر السواحل والقوات المسلحة اليونانية وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدًا عن الحرائق".
من جهته، قال نائب رئيس إدارة الإطفاء يانيس أرتوبييوس، إن "الحريق الذي اندلع في رودوس على جبل في وسط الجزيرة، كان الأشد قسوة الذي تواجهه فرقه".
مدير الأبحاث في معهد البحوث البيئية والتنمية المستدامة للمرصد الوطني لأثينا، كوستاس لاغوفاردوس، أكد السبت، أنه "استنادا للبيانات الجوية، ستشهد اليونان موجة حارة تمتد بين 16 و17 يوما، الأمر الذي لم يحدث من قبل في بلدنا".