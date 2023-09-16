البرتغال: تزايد ملحوظ بحوادث الاعتداءات في المدارس

أفادت بيانات صادرة عن الشرطة البرتغالية بارتفاع حالات الاعتداء المسجلة في المدارس بنسبة 5.7% خلال العام الدراسي الماضي، مقارنة بالعام الدراسي 2021 /2022، وفق صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية.

وقالت الصحيفة إنه تم تسجيل 3.682 حادثة في المؤسسات التعليمية، اندرج أغلبها تحت تصنيف التهجم والتهديد.

وصنفت الشرطة 2.611 حادثة بأنها ذات طبيعة جنائية، في حين صنفت 1.071 حادثة كجنح ومخالفات إدارية، لافتة إلى خطورة ارتفاع الحوادث الجنائية من 2.416 حادثة عام 2021 إلى 2.611 حادثة في العام الماضي.

وفي هذا السياق، تحركت بعض مؤسسات المجتمع المحلي مثل "PSP" بالتعاون مع الشرطة المحلية لتنظيم أنشطة توعوية لمنع الجرائم الجنائية والمخالفات الإدارية والأخلاقية في المجتمعات المدرسية، حيث قامت بتنظيم أكثر من 10 آلاف نشاط توعوي ضمن منطقة عملهم التي يوجد بها 3.100 مدرسة حكومية وخاصة وتعاونية يرتادها 900 ألف طالب، بالإضافة إلى 150 ألف معلم وهيئة تدريسية وإدارية.

المصدر: صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية