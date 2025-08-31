ضجة بعد بلاغ من فريدة سيف النصر ضد مشاهير على "تيك توك"

أحدثت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد بلاغ قدمته ضد 4 مشاهير على "تيك توك".

وأعلنت فريدة سيف النصر عن تقدمها بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية، ضد 4 من صُنّاع المحتوى على منصة "تيك توك"، اتهمتهم بالإساءة إليها عبر مقاطع مرئية نشروها على حساباتهم.

وذكرت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها تستند في شكواها إلى مقاطع مصوّرة تضم إساءات وتجاوزات غير مقبولة في حقها.

وأكدت فريدة سيف النصر أنها لن تتهاون في اللجوء إلى القانون لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تطاول عليها، حماية لكرامتها ومسيرتها.

وبالإشارة إلى هوية من أساؤوا إليها، أضافت الفنانة فريدة النصر: "توكلت على الله، الست دي وواحد عنده محتوى مُسمى بـ أفلامجي، وواحد اسمه خالد مهران، برغم اعتذاره إلا أنني لم أقبله، الست دي معرفهاش، اسمها سمراء الواقعة، هم أربعة أشخاص وتربطهم الصداقة على تيك توك، توكلت على الله، السيد النقيب هيوديهم على طول للنائب العام".

من اللهو الخفي .رئيسة العصابه ..الرجل التاني...الي سيادة النائب العام..وسيادة نقيبنا د.اشرف..اول قضيه اقفلوا التيك توك... Posted by Farida Saif Elnasr on Saturday, August 30, 2025

بدوره أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن النقابة تسلمت شكوى رسمية من الفنانة فريدة سيف النصر ضد مجموعة من الأشخاص أساؤوا إليها على "تيك توك"، مضيفًا أن النقابة كلّفت المستشار القانوني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالهم، دعمًا لحقوق أعضائها.