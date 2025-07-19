أنغام تبهر حضور أولى حفلات مهرجان العلمين في مصر‎ (فيديو)

أحيت المغنية المصرية أنغام، الجمعة، أولى الحفلات الفنية ضمن "مهرجان العلمين" في دورته الثالثة، والمقام في منطقة الساحل الشمالي.

وظهرت أنغام على مسرح "يو أرينا" بفستان فضي لامع وافتتحت الحفل بأغنية (عمرك معاك) من كلمات عزت الجندي وألحان شريف تاج.

وأبدى طيف واسع من معجبي ومحبي أنغام، إعجابهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلالتها وفستانها وأدائها على المسرح بشكل عام.

وقدمت برفقة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات مجموعة من أغنياتها الرومانسية مثل (حالة خاصة جدا) و(بقالك قلب) و(القلوب أسرار) و(تيجي نسيب).

وكان من بين الحضور عدد من الفنانين منهم تامر عاشور الذي صعد للمسرح وشارك أنغام أداء أغنية (لوحة باهتة) من ألحانه وكلمات نادر عبد الله.

ويهدف المهرجان، الذي أقيم لأول مرة عام 2023، إلى تنشيط الموسم السياحي الصيفي في الساحل الشمالي والترويج لمدينة العلمين الجديدة.

ويشمل برنامج الدورة الثالثة الممتدة حتى 29 أغسطس/ آب مجموعة من الحفلات الغنائية لفنانين من بينهم تامر حسني وعمرو دياب وتامر عاشور وأصالة نصري ومروان بابلو وويجز ومحمد منير.