وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي

توفي الفنان المصري أشرف مصيلحي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، وفق ما أورده موقع "القاهرة 24".

وعانى الفنان مصيلحي من مرض السرطان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، إلى أن ساءت حالته مؤخرًا ليدخل العناية المركزة، ثم تابع علاجه لاحقًا في المنزل، حيث كان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، بحسب قول زوجته المخرجة منال الصيفي.

وسبق أن طلبت الصيفي الدعاء لزوجها أشرف مصيلحي، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان آخر عمل شارك فيه أشرف مصيلحي، مسلسل الاختيار/ الجزء الأول، وتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قُتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم مسلح في سيناء.